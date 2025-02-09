Ким Чен Ын обвинил США в нарушении баланса сил на Корейском полуострове

Военный союз США, Японии и Южной Кореи нарушает баланс на Корейском полуострове, такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын. Поэтому он готов поддержать действия России по защите своего суверенитета, пишет РИА Новости .

Лидер КНДР высказался во время рабочего визита в министерство обороны своей страны.

«Постоянно развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические средства США, проводимые под руководством США… учения по моделированию ядерной войны… система трехстороннего военного союза США, Японии и Республики Корея, созданная по сценарию регионального военного блока США, и формирование НАТО азиатского типа на основе этого блока создают военный дисбаланс на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

В середине июня 2024 года состоялся официальный визит российского лидера Владимира Путина в Северную Корею, в ходе которого страны подписали важное соглашение. Новый документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами был последовательно утвержден обеими сторонами: сначала президент России поставил подпись под законом о ратификации 9 ноября, а спустя 2 дня его северокорейский коллега издал соответствующий указ.

Лидер КНДР особо отметил намерение оказывать поддержку российским интересам в вопросах суверенитета и безопасности, что полностью соответствует духу заключенного межгосударственного соглашения между Пхеньяном и Москвой.