Ким Чен Ын обвинил США в нарушении баланса сил на Корейском полуострове
Фото - © РИА Новости
Военный союз США, Японии и Южной Кореи нарушает баланс на Корейском полуострове, такое заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын. Поэтому он готов поддержать действия России по защите своего суверенитета, пишет РИА Новости.
Лидер КНДР высказался во время рабочего визита в министерство обороны своей страны.
«Постоянно развернутые на Корейском полуострове ядерные стратегические средства США, проводимые под руководством США… учения по моделированию ядерной войны… система трехстороннего военного союза США, Японии и Республики Корея, созданная по сценарию регионального военного блока США, и формирование НАТО азиатского типа на основе этого блока создают военный дисбаланс на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.
В середине июня 2024 года состоялся официальный визит российского лидера Владимира Путина в Северную Корею, в ходе которого страны подписали важное соглашение. Новый документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами был последовательно утвержден обеими сторонами: сначала президент России поставил подпись под законом о ратификации 9 ноября, а спустя 2 дня его северокорейский коллега издал соответствующий указ.
Лидер КНДР особо отметил намерение оказывать поддержку российским интересам в вопросах суверенитета и безопасности, что полностью соответствует духу заключенного межгосударственного соглашения между Пхеньяном и Москвой.