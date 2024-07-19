Ким Чен Ын обсудил с российскими военными вопросы безопасности

Российскую делегацию возглавил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

«Во время встречи обсуждалась необходимость военного сотрудничества КНДР и РФ в целях обеспечения взаимной безопасности», — указано в сообщении со ссылкой на государственную радиостанцию «Голос Кореи».

Ранее российский лидер Владимир Путин посетил КНДР с официальным визитом.