Ким Чен Ын обсудил с российскими военными вопросы безопасности
Глава Северной Кореи принял военную делегацию России
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын принял военную делегацию России, пишет ТАСС.
Российскую делегацию возглавил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
«Во время встречи обсуждалась необходимость военного сотрудничества КНДР и РФ в целях обеспечения взаимной безопасности», — указано в сообщении со ссылкой на государственную радиостанцию «Голос Кореи».
Ранее российский лидер Владимир Путин посетил КНДР с официальным визитом.