Киев взял на себя ответственность за атаки на танкеры в Черном море

сегодня в 02:43

Guardian: Украина подтвердила участие в атаках на танкеры у побережья Турции

Украинские спецслужбы подтвердили причастность к ударам по двум нефтяным танкерам у побережья Турции? сообщает РИА Новости .

«Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции», — сообщает газета Guardian, ссылаясь на сведения от украинских спецслужб.

Танкер Kairos под гамбийским флагом загорелся в 28 милях от турецкого берега, а танкер Virat подвергся повторной атаке беспилотных катеров после первоначального удара. Экипаж первого судна эвакуирован, тогда как 20 моряков с Virat отказались покинуть борт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что силы, стоящие за этими атаками, «вновь добиваются вооруженной эскалации».

Турецкий МИД выразил обеспокоенность угрозой жизни людей, судоходству и экологии, подтвердив контакты с заинтересованными сторонами для предотвращения распространения конфликта.

