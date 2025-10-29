Киев принял ответные меры из-за позиции Гаваны по украинскому конфликту

Украина объявила о закрытии своего посольства в Гаване и снижении уровня дипломатических отношений с Кубой, сообщает РБК .

Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в официальном сообщении МИД страны, данное решение стало ответом на бездействие кубинских властей в отношении «массового призыва кубинских граждан в российскую армию».

Дипломатический демарш сопровождался изменением позиции Украины на голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции о необходимости прекращения экономической блокады Кубы со стороны США — Киев проголосовал против документа.

В начале октября Reuters со ссылкой на внутреннюю телеграмму Госдепартамента США сообщал об участии от 1 до 5 тысяч кубинцев в боевых действиях на Украине. Официальная Гавана ранее отвергла эти обвинения, заявив, что не располагает данными о добровольном участии граждан в конфликте и не поддерживает наемничество.

Экономическая блокада Кубы со стороны США действует с 1961 года, при этом администрация президента Дональда Трампа ужесточала санкционный режим в отношении острова.