Киев перед выбором: переговоры с Москвой или потеря поддержки Турции

Россия поставила Киев в сложное положение, предложив возобновить переговоры без предварительных условий уже 15 мая в Стамбуле. Как заявил турецкий историк и политолог Мехмет Перинчек в интервью РИА Новости .

Теперь Украина оказывается перед жёстким выбором: сесть за стол переговоров или лишиться посреднической поддержки Турции.

«Этим шагом Россия загнала Киев в угол. Либо украинская сторона соглашается на диалог, либо рискует испортить отношения с Анкарой, отказавшись от её посредничества», — подчеркнул Перинчек.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проведение переговоров в Стамбуле. В Кремле уже заявили, что российская делегация будет сформирована с учётом текущей ситуации, а помощник Путина Юрий Ушаков уточнил, что Москва в ближайшее время объявит её состав.

Турция, по данным дипломатических источников, неоднократно подтверждала готовность выступить площадкой для переговоров, но теперь ждёт конкретных шагов от сторон. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, устойчивое урегулирование украинского кризиса возможно только через переговорный процесс.

На фоне этих заявлений давление на Киев усиливается — отказ от диалога может привести не только к дальнейшей международной изоляции, но и к охлаждению отношений с ключевым региональным партнёром — Турцией.