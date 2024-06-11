Киев оставил Сумы и Чернигов без «зубов драконов»
Минфин Украины не выделил деньги двум регионам на защитные сооружения
Минфин Украины не выделил деньги Сумской и Черниговской областям на защитные сооружения, пишет ТАСС.
Экс-депутат Рады Борислав Береза показал два документа украинского Минфина, в которых, в частности, запрещается оплата монтажа противотанковых бетонных пирамид.
В ведомстве готовы частично выделить средства «для восстановления инфраструктуры», утверждает политик.
Ранее на Украине военные заявили, что фортификационных линий в Харьковской области нет.