Киев надеется на повторение «дня Д» на Украине

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Зеленский в Нормандии выразил надежду на повторение «Дня Д» на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский на церемонии в честь 80-летия высадки войск союзников в Нормандии выразил надежду на аналогичную высадку на территории постсоветской республики, сообщает РИА Новости .

«Я надеюсь на это (высадку на Украине – ред.)», — ответил украинский лидер журналисту на соответствующий вопрос.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон улыбнулся, подмигнул, а затем приобнял украинского президента за шею.

Накануне во Франции прошли мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзных войск в Европе. При этом российскую делегацию на празднование не пригласили.

6 июня 1944 года солдаты США, Канады и Великобритании в рамках десантной операции высадились во французских Нормандии и Бретани. Событие вошло в мировую историю как «День Д».

Ранее французский лидер заявил, что Париж передаст Украине пять истребителей Mirage 2000-5 и подготовит 4,5 тыс. военных пилотов.