Киев может остаться без американского оружия до ноября 2024 года

Украина может остаться без поддержке США до выборов американского президента в ноябре 2024 года, пишет RT со ссылкой на газету Politico.

Как указано в статье, источник издания в Сенате США заявил, что украинцы не получат больше ассигнований от Конгресса США вплоть до ноябрьских выборов. Киев и впредь не обойдется без поддержки Вашингтона.

Ранее стало известно, что администрация США приняла решение направить на Украину пакет с вооружениями и техникой на общую сумму 1 млрд долларов.

Американские власти без публичных объявлений также передали Украине баллистические ракеты ATACMS.