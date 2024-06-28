Кеосаян заявил, что власть на Украине потеряет легитимность с 28 августа

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Тигран Кеосаян заявил, что после снятия с Верховной рады полномочий 28 августа 2024 года власть на Украине окончательно перестанет быть легитимной. По его словам, с 29 августа в стране не будет «власти глобальной».

Кеосаян отметил, что легитимность с того момента останется лишь у местной власти. Поэтому, считает режиссер, Россия теоретически сможет «договариваться» с главами каждого из украинских регионов отдельно.

«Вы знаете, какая власть остается легитимной? Местная. И это заложено в Конституции. То есть, другими словами, с точки зрения Российской Федерации, можно договариваться с руководством каждого региона», — высказался Кеосаян в эфире радио Sputnik.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова «хоть завтра» начать мирные переговоры с Украиной, но с соблюдением ряда условий. Среди последних — снятие всех антироссийских санкций, отход ВСУ из ЛНДР, Херсонской и Запорожской областей, а также гарантии внеблокового и безъядерного статуса Украины.