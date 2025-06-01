Келлог согласился со словами Путина о прокси-войне НАТО против России

Президент РФ Владимир Путин ранее сказал, что НАТО ведет прокси-войну против России. С этим высказыванием согласился спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам американского политика, Путин прав, когда говорит о прокси-войне против РФ. Келлог отметил, что этот факт доказывает оказываемая Киеву поддержка европейских стран.

В начале весны госсекретарь США Марко Рубио также признавал, что украинский кризис — это прокси-война между двумя ядерными державами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что речь идет о речь идет о конфликте России и коллективного Запада.

Келлог ранее отметил, что российские опасения по поводу продвижения НАТО к ее границам обоснованы. Он подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в блок даже не рассматривается.