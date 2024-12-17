Келлог собрался в Киев, Париж и Рим

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Reuters: спецпосланник Трампа по Украине посетит Киев в январе

Спецпосланник по Украине из команды избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетит Киев в начале января 2025 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Политик также намерен посетить Париж и Рим. Москвы в планах спецпосланника Трампа нет, утверждает издание.

На встречах внимание будет уделяться «установлению фактов», а не активным переговорам, отмечается в публикации.

Кита Келлог — 80-летний отставной генерал-лейтенант. Воевал во Вьетнаме и Ираке. Назначен на должность 27 ноября 2024 года.