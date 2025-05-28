Келлог: слова Трампа об игре с огнем связаны с его отношением к Путину

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп в своем заявлении о том, что РФ «играет с огнем» предупредил о риске ухудшения личных отношений с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

«Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения… Президент Трамп действительно ценит личные отношения», — отметил он.

Он также добавил, что не следует разрывать отношения с американским президентом, так как с ним удастся «продвинуться намного дальше».

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Хозяин Белого дома считает, что он якобы спас Россию от «многих плохих вещей», однако российский лидер этого «не понимает».

На днях Трамп уже критиковал Путина, заявляя о недовольстве российскими ударами по военным объектам на Украине. Республиканец также допускал, что может ввести новые антироссийские санкции.