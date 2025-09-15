Келлог рассказал, как объяснял Трампу, что Россия «не выигрывает» в конфликте

Спецпосланник президента США Кит Келлог пересказал детали своего разговора с главой государства Дональдом Трампом о том, что Россия якобы «не выигрывает» в конфликте. По его словам, американский лидер интересовался вероятностью победы Москвы в спецоперации примерно шесть недель назад, то есть до саммита на Аляске, сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на интервью политика.

По данным издания, в беседе с Трампом Келлог «категорично» высказался о российских военных успехах на спецоперации. Он также пригласил к разговору председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна, который поддержал его позицию и указал на якобы отсутствие предпосылок для победы россиян.

Келлог добавил, что во время диалога с Трампом он также оспорил заявления президента России Владимира Путина об успехах ВС РФ на фронте. Вместе с Кейном он сказал, что цели российских властей на СВО ясны, но их планы достигаются «крайне медленно», и Кремль «сталкивается с „серьезными трудностями“», отмечает издание.

«Но это для него (Путина — ред.) тяжелая и медленная кампания», — цитировал Келлог Кейна.

Российский президент неоднократно выражал уверенность в победе Москвы в специальной военной операции. Путин подчеркивал, что Россия хочет завершить спецоперацию с нужным для себя результатом. По его словам, цель РФ — устранить первопричины украинского кризиса и создать условия для крепкого и долгосрочного мира.