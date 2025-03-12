Келлог может быть отстранен от Украины

Роль советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в решении украинского конфликта «под большим вопросом», пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

«Келлог плетется позади, внося путаницу в вопрос о том, кто чем занимается», — цитирует издание слова неназванного чиновника американской администрации.

В самом Белом доме опровергли публикацию, подчеркнув, что Келлог остаётся «ценным членом команды».

Келлог не вошел в состав американской делегации на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии. США представляли глава Госдепа Марко Рубио, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник президент США по национальной безопасности Майк Уолтц.