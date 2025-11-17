Казахстан просит доступ к важной инфраструктуре страны НАТО

Президенты Казахстана и Эстонии Касым-Жомарт Токаев и Алар Карис провели переговоры, ключевой темой которых стало развитие двусторонней торговли и логистики. Казахстан выразил особую заинтересованность в получении доступа к эстонским морским портам, пишет Tengrinews.kz .

Токаев отметил наличие «определенных препятствий" в торговле между Астаной и Таллином, но подчеркнул, что в этой области уже наблюдается некоторый прогресс.

«Мы очень заинтересованы в получении доступа к вашим морским портам и в торговле с вашей страной, а также в поддержании конструктивных контактов в международных организациях, прежде всего, в ООН, Совете Безопасности ООН и других», — заявил Токаев.

Президент Эстонии подтвердил готовность к сотрудничеству, отметив, что существующие препятствия вполне преодолимы.

«Иногда мы даже не осознаем, что это не так уж сложно. Наши предприниматели уже активно обсуждают совместные проекты», — добавил Карис.

Лидеры двух стран также обсудили текущую геополитическую ситуацию, которая, по словам эстонского лидера, «далека от стабильности». Карис также призвал Токаева к партнерству в решении возникающих кризисов.

На днях Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалось экономическое взаимодействие Москвы и Астаны. Токаев также заявлял, что «все успехи современной России» связаны с Путиным.

