Катар назвал удар Израиля по Дохе ударом по переговорному процессу

сегодня в 22:35

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что позиция президента США Дональда Трампа, осудившего израильские атаки на Доху, должна быть подкреплена действиями, сообщает РИА Новости .

По его словам, Тель-Авив своими ударами по столице Катара уничтожил любые надежды на освобождение израильских заложников в секторе Газа.

Катар ожидает от стран региона «реального ответа», который положит конец, как было заявлено, «израильским запугиваниям».

Ранее армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о «точечном ударе по высшему руководству ХАМАС». Телеканал Al Jazeera, со ссылкой на источники в движении, уточнил, что целью стал штаб переговорной делегации.