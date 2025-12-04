Картаполов может не пойти на выборы в Госдуму РФ по Москве

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов может не пойти на выборы. Минобороны может поменять своего представителя в Думе, потому что Картаполов считается «человеком» бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, сообщают «Ведомости» .

«Единая Россия» может выдвинуть Картаполова в новый созыв в составе региональной группы. Он мог бы избираться от другого региона, но пока такого решения нет.

Некоторые источники отмечают, что Владимир Шаманов, которого на посту главы комитета по обороне в 2021 году сменил Картаполов, может снова пойти на выборы. Другие уверены, что пока рано говорить о структуре Госдумы. Геополитические факторы могут потребовать нового подхода.

Ранее Варшава обвинила Россию в подрыве польских ж/д путей. Картаполов назвал эти обвинения лживыми.

