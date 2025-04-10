Карлсон: США проиграли войну против России
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, при этом уничтожив Украину, сообщает РИА Новости.
По его словам, эту войну вели американские военные, Пентагон, госдепартамент и ЦРУ.
«Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Мы только что уничтожили Украину. Никого это не волнует», — отметил он.
Ранее сообщалось, что РФ и США готовят новую встречу для обсуждения нормализации работы посольств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам главы МИД, на грядущих консультациях обсудят нормализацию контактов и «ликвидацию раздражителей» в двусторонних отношениях, которые мешают работе диппредставительств.