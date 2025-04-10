сегодня в 05:39

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США проиграли войну против России, при этом уничтожив Украину, сообщает РИА Новости .

По его словам, эту войну вели американские военные, Пентагон, госдепартамент и ЦРУ.

«Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Мы только что уничтожили Украину. Никого это не волнует», — отметил он.

Ранее сообщалось, что РФ и США готовят новую встречу для обсуждения нормализации работы посольств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, на грядущих консультациях обсудят нормализацию контактов и «ликвидацию раздражителей» в двусторонних отношениях, которые мешают работе диппредставительств.