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Кардинал Паролин допустил, что встреча РФ и Украины может пройти в Ватикане

Встреча РФ и Украины по урегулированию конфликта может состояться в Ватикане. Это допустил кардинал Пьетро Паролин, сообщает ТАСС .

Государственный секретарь Ватикана отметил, что Папа римский может предложить российской и украинской делегациям встретиться в городе-государстве, чтобы обсудить урегулирование конфликта.

Между тем Папа римский Лев XIV заявил, что готов способствовать прямым переговорам Москвы и Киева в Ватикане. Он призвал стороны к прямому диалогу.

16 мая в Стамбуле прошла встреча России и Украины. Она продлилась менее двух часов. Делегации уже разошлись.