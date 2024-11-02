Карасин: желание стран стать покровительницами украинцев в РФ надо обсуждать

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о необходимости обсуждения желания трех стран стать покровительницами украинцев в России, сообщает Lenta.ru .

Ранее украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Катар, ЮАР и Ватикан изъявили желание стать покровительницами украинцев в РФ. По его словам, они смогут помогать «украинским военнопленным, принудительно депортированным детям» и т. д.

Сенатор Карасин ответил на это заявление. По его словам, желание этих трех стран можно назвать «дипломатическим маневрированием», которое под собой имеет «гуманитарные намерения». Однако предоставление такой возможности должно обязательно обсуждаться.

«Речь идет о судьбах конкретных живых людей. Поэтому мы всегда готовы к таким переговорам и к таким контактам», — отметил Карасин.

Он подчеркнул, что решение должно основываться исключительно на справедливых гуманитарных мотивах.