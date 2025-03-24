Карасин сообщил о подготовке к завершению переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Член российской делегации, сенатор Григорий Карасин сообщил, что в Эр-Рияде в Саудовской Аравии готовятся завершить двусторонние переговоры России и США, пишет РБК .

Делегации двух стран встретились утром 24 марта, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Переговоры Вашингтона и Москвы длятся более 10 часов и трижды прерывались, чтобы все переговорщики могли поесть. После приема пищи все члены делегаций возвращались к обсуждениям.

По словам Карасина, в настоящее время переговоры близятся к завершению. Других подробностей сенатор пока не раскрыл.

Ранее сообщалось, что украинская делегация провела переговоры с коллегами из США 23 марта, но не стала возвращаться в Киев. По данным СМИ, представители Киева остались в Саудовской Аравии, так как не исключили дополнительного раунда переговоров с американской стороной после того, как та завершит переговоры с Россией.