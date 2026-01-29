Канцлер Германии прокомментировал стремление Киева в ЕС

Мерц исключил возможность вступления Украины в Евросоюз в 2027 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с категорическим заявлением, исключив возможность присоединения Украины к Европейскому союзу в ранее обсуждавшиеся сроки, сообщает ТАСС .

«Вступление 1 января 2027 года исключено. Это невозможно», заявил политики, его слова приводит агентство DPA.

Мерц напомнил, что каждая страна-кандидат должна сначала полностью выполнить Копенгагенские критерии, и этот процесс, как правило, занимает несколько лет.

В то же время германский канцлер подчеркнул важность «европейской перспективы» для Украины, но охарактеризовал ее как долгосрочную цель.

«На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Европейскому союзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», — констатировал он.

Касаясь мирных переговоров, Мерц сообщил, что Берлин находится в тесном контакте с американской и украинской делегациями и совместно готовил документы.

«Мы следим за этими переговорами с большим энтузиазмом и твердой надеждой на их скорейшее завершение», — добавил он.

Ранее газета Financial Times сообщала, что украинский вариант мирного плана, переданный США, предполагает вступление в ЕС к 1 января 2027 года, хотя в Брюсселе понимают, что это потребует «переписывания процедур».

