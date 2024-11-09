Кандидатура следующего посла России в Соединенных Штатах неизвестна

Кандидатуру следующего российского посла в Соединенных Штатах пока не согласовали. Информацию о ней нигде не публиковали, рассказал « Интерфаксу » заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Кандидатуру будущего посла России в США пока не могут внести даже на рассмотрение комитетов. При этом на эту должность рассматривается только один человек, отметил Рябков.

Сложно спрогнозировать, когда будет назначен российский посол в США. России и Соединенным Штатам для этого нужно проделать некоторые бюрократические процедуры, которые могут длиться по-разному. Москва будет стремиться собрать все документы для передачи Вашингтону как можно быстрее, если утвердит кандидатуру.

Ранее президент России Владимир Путин отозвал Анатолия Антонова с должности посла РФ в Соединенных Штатах. Указ подписан 10 октября 2024 года.