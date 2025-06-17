Канада выделит Украине новый пакет военной помощи

сегодня в 19:05

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 млрд долларов, сообщает РИА Новости .

Так, Оттава предоставит Украине беспилотники, боеприпасы и другие виды вооружений. Все они войдут в новый пакет помощи.

Кроме того, Карни объявил, что Оттава вводит новые антироссийские санкции. Они коснутся ряда физлиц, а также свыше 40 компаний.

По словам Карни, эти организации якобы участвовали в схемах обхода текущих санкций.

Ранее Карни не дал президенту США Дональду Трампу ответить на вопросы журналистов на саммите G7. Премьер мотивировал свои действия необходимостью следовать регламенту мероприятия.