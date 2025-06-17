Премьер Канады не дал Трампу ответить на вопросы журналистов на саммите G7

На кадрах запечатлено, как президент США, закончив свою речь, приготовился отвечать на вопросы представителей СМИ, но Карни вмешался и прервал его.

Премьер-министр Канады мотивировал свои действия необходимостью следовать установленному регламенту мероприятия.

«Я собираюсь, если можно так выразиться, выступить в роли председателя G7, поскольку у нас есть еще несколько минут с президентом и его командой», — отметил Карни.

Собрание лидеров «Большой семерки» состоялось 16–17 июня 2025 года в Кананаскисе, Альберта, хотя изначально планировалось начать его на день раньше. В форуме принимали участие главы Германии, Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Японии, представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Дональд Трамп досрочно завершил свой визит, покинув встречу до ее официального окончания.