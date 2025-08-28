сегодня в 22:40

Канада ввела санкции против 16 физлиц и двух юрлиц из Молдавии

Канада ввела санкции против 16 физических лиц и двух юрлиц из Молдавии, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает РИА Новости .

В «черный список» также попали оппозиционный молдавский блок «Победа» и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului («Щит народа»).

МИД Канады объясняет введение санкций против молдавской оппозиции якобы «вмешательством России» перед парламентскими выборами, которые должны состояться в конце сентября.

При этом сам официальный Кишинев под внешним вмешательством видит исключительно РФ.

Ранее руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что политологам давно известны пять векторов стратегии вмешательства стран Запада в выборы других государств. В пример он привел давление коллективного Запада на Венгрию, выделение финансового пакета помощи правительству президента Молдавии Майи Санду.