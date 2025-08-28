Чеснаков назвал пять методов вмешательства Запада в выборы других стран

Политологам давно известны пять векторов стратегии вмешательства стран Запада в выборы других государств, сообщил журналистам руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Мы смело можем выделить пять направлений, на которые опирается стратегия Евросоюза по вмешательству в электоральные процессы в ряд стран на постсоветском пространстве внутри ЕС. Первое – это финансовое давление. Европейская комиссия и отдельные члены ЕС используют угрозы персональных секторальных экономических санкций, увязывают выделение финансовой помощи с нахождением у власти определенных политических сил и даже политических персоналий», — сказал Чеснаков в ходе круглого стола о вмешательствах западных стран в выборы других стран.

В пример он привел давление коллективного Запада на Венгрию, выделение финансового пакета помощи правительству президента Молдавии Майи Санду. Вторым вектором Чеснаков назвал нажим на электоральную инфраструктуру. Под этим он подразумевает изменения в законы о выборах и противодействие неугодным кандидатам и политическим партиям. Третье – контроль за неправительственными организациями и соцопросов.

«Четвертое – работа с местными сообществами, направленная на «укрепление демократических практик на низовом уровне» и «активизацию участия молодежи», — добавил Чеснаков.

Последним вектором он назвал работу с информационным полем, а именно финансирование и продвижение СМИ, транслирующих выгодную для Запада повестку.