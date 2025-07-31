Канада намерена признать Палестину в сентябре

сегодня в 01:26

Канада намерена признать Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Марк Карни, сообщает РИА Новости .

По его словам, для этого в Палестине должны состояться выборы в 2026 году и другие демократические реформы.

Канада призвала ХАМАС отпустить всех заложников.

Ранее администрация США заняла жесткую позицию в отношении планов Франции официально признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генассамблеи ООН.

Госсекретарь Марко Рубио в резких выражениях раскритиковал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона, назвав ее «безрассудной» и «работающей на пропаганду ХАМАС».