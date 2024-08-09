Камала Харрис согласилась дебатировать с Трампом в предложенную им дату

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Харрис заявила, что согласна выйти на дебаты с Трампом 10 сентября

Вице-президент США и кандидат на высший госпост Камала Харрис согласилась выйти на дебаты 10 сентября против экс-главы страны Дональда Трампа. Представительница Демократической партии будет дебатировать с республиканцем на площадке телекомпании ABC, сообщает МИР 24 .

Вместе с тем Харрис не рассказывала, когда готова провести другие раунды дебатов, которые ранее предлагал Трамп.

Бывший президент в свою очередь заявлял о желании дополнительно подебатировать с Харрис 4 сентября на телеканале Fox News, близком к республиканскому лагерю, и 25 сентября на NBC.

Судя по недавним опросам американских избирателей, в котором поучаствовали свыше 2000 человек, Камала Харрис опережает Дональда Трампа на 5 процентных пунктов.