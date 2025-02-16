Каллас заявила об отсутствии погибших гражданских в России от действий ВСУ

Глава евродипломатии: российские дети и женщины не гибнут от действий ВСУ

Российские дети и женщины не гибнут от действий ВСУ, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Что касается России и Украины, знаете, разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут. Гибнут солдаты на чужой территории», — цитирует слова политика РИА Новости.

Она добавила, чтобы избежать человеческих жертв, необходимо стремиться к миру.

Ранее сообщалось, что только в Курской области в список лиц, которые не выходят на связь со своими родственниками после вторжения ВСУ, внесено более 1,9 тысяч фамилий.