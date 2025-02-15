Хинштейн назвал число пропавших при военных действиях курян

сегодня в 23:41

В реестр пропавших курян внесено более 1,9 тысяч фамилий

В Курской области создан единый реестр жителей региона, связь с которыми утратили родственники, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Реестр разместят на официальном сайте правительства Курской области со следующей недели. В него внесено чуть более 1,9 тыс. фамилий.

Жители смогут с помощью системы внести своего пропавшего родственника, заполнить бланк в УВД на розыск.

Все данные были тщательно выверены и верифицированы при участии волонтеров и самих родственников пропавших людей, уточнил руководитель области.

Ранее российские военные рассказали, как боевик ВСУ расстрелял женщину в оккупированном курском селе за то, что она назвала себя русской.