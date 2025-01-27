Каллас сообщила о смещении линии фронта на запад

Каллас: линия фронта на Украине движется на запад, а должна на восток

По итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с заявлением о ситуации в украинском конфликте. Она заявила, что линия фронта смещается на запад, а должна смещаться на восток, пишет РБК .

Каллас подчеркнула необходимость изменения текущей динамики на фронте, где наблюдается нежелательное продвижение линии соприкосновения в западном направлении.

Несмотря на значительную финансовую поддержку со стороны Европы, достигшую уже 134 миллиардов евро, украинские вооруженные силы нуждаются в дополнительной помощи. По словам Каллас, для достижения желаемого продвижения на восток необходимо усилить поставки боеприпасов, средств ПВО и увеличить количество подготовленного военного персонала.

Европейский союз, оставаясь крупнейшим спонсором Киева на международной арене, признает недостаточность текущего уровня поддержки для удовлетворения всех потребностей украинской стороны.

«Больше военной поддержки Украины и более жесткие санкции против России — это две стороны одной медали. Оказывать больше военной поддержки Украине очень важно и для нашей собственной безопасности. Поэтому я приветствую сегодняшнее согласие министров продлить санкции против России», — считает Каллас.

Санкции в отношении России, которые должны были истечь 31 января 2025 года, продлили еще на полгода. Такое решение 27 января приняли главы МИД стран ЕС.