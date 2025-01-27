Главы МИД стран ЕС согласовали продление санкций против России

Подобное решение приняли министры иностранных дел 27 стран ЕС.

Таким образом, санкции против России будут продлены еще на шесть месяцев. Срок действия ограничений должен был истекать 31 января.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить СВО, пригрозив жесткими санкциями. Республиканец отметил, что если этого не произойдет, то он также введет пошлины на весь российский экспорт в США.