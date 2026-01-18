Каллас призвала ЕС и США не отвлекаться от Украины из-за Гренландии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас выступила с призывом к Соединенным Штатам урегулировать конфликт вокруг Гренландии в рамках Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости .

В своем сообщении в социальной сети X она подчеркнула, что этот спор не должен отвлекать внимание от ключевой цели — завершения войны на Украине.

«Мы не можем допустить, чтобы наш спор отвлек нас от нашей главной задачи — помочь закончить войну на Украине. Если безопасность Гренландии под угрозой, мы должны решать это внутри НАТО», — написала Каллас.

Глава дипломатии Евросоюза также выразила мнение, что объявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из восьми европейских стран объективно выгодно Москве и Пекину, так как подрывает единство трансатлантических союзников.

Ранее Трамп заявил о 10-процентных пошлинах с февраля и их росте до 25% с июня для давления на европейские страны в вопросе «приобретения» Гренландии.

