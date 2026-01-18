Дмитриев: «Не злите папочку Трампа, заберите солдат из Гренландии»

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в резкой форме призвал руководство Европейского союза не обострять конфликт с США из-за Гренландии.

В своем сообщении в социальной сети X он обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен: «Уважаемая Урсула „Пфайзер“ фон дер Ляйен, не провоцируйте папочку! Заберите обратно 13 солдат, отправленных в Гренландию».

Дмитриев также предупредил, что США могут повысить уже объявленные тарифные пошлины на 1% за каждого европейского военнослужащего на острове.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 февраля 10-процентных, а с 1 июня — 25-процентных пошлин на товары из восьми европейских стран до достижения соглашения о «приобретении» Гренландии. Руководители стран ЕС заявили, что такие меры подорвут атлантические отношения и «запустят спираль ухудшения».

