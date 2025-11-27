Каллас потребовала сократить численность ВС РФ в альтернативном плане США

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас выступила с требованием включить в любой будущий мирный план по Украине положение о сокращении численности Вооруженных сил России, сообщает ТАСС .

На пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД стран Евросоюза она подчеркнула: «Мы должны сократить численность армии России», выразив одновременно озабоченность ростом оборонных расходов РФ, которые, по ее мнению, представляют угрозу для Европейского союза.

Позиция ЕС прозвучала в ответ на американский план, предполагающий сокращение ВСУ до 600 тысяч военнослужащих. Германия, Франция и Великобритания предложили собственный проект урегулирования, который, согласно информации Reuters, допускает вступление Украины в НАТО и размещение войск альянса на украинской территории. Европейский вариант также предусматривает сохранение численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время.

В Москве эти инициативы уже назвали неконструктивными, а официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что у чиновников ЕС «сводит скулы» при упоминании о мирных переговорах по Украине.

