Каллас: ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет тренировать ВСУ

Евросоюз продолжит тренировать украинских военных и вводить санкции против РФ, так как не доверяет договоренностям с Россией. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, сообщает ТАСС .

По ее словам, Европа не верит в то, что Россия выполнит свои обещания по урегулированию конфликта на Украине. В связи с этим гарантии безопасности для Киева должны «сдержать Россию», иначе она может «перегруппироваться».

Каллас заявила после экстренного онлайн-саммита ЕС, что европейцы продолжат тренировать украинских солдат, а также принимать антироссийские ограничения.

Ранее стало известно, что ЕС хочет принять 19-й пакет санкций против России в сентябре. Также он намерен сохранять ограничения в отношении РФ «в долгосрочной перспективе».