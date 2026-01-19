Калининградский губернатор отреагировал на слова экс-дипломата Литвы о блокаде

Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных прокомментировал в своем Telegram-канале слова бывшего замглавы МИД Литвы о возможной блокаде региона фразой из фильма «Александр Невский».

«Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus („Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет“ — ред)», — написал он.

Ранее замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что у НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с РФ, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Литвы приступили к реализации масштабного военного проекта — строительства полигона бригадного уровня у границ Белоруссии и Польши, в стратегически важной зоне Сувалкского коридора.

