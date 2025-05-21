«Какого черта он делает в Южной Африке?»: Трамп не дозвонился до Зеленского
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой вспомнил, как украинский лидер Владимир Зеленский не ответил на его звонок. По словам республиканца, эта ситуация вынудила его выругаться, сообщает «Страна.ua».
Трамп рассказал, что месяц назад Зеленский не смог ответить на его звонок, потому что находился в Южно-Африканской Республике.
«Я позвонил Зеленскому, они сказали: „Он в Южной Африке“. Я говорю: „Какого черта он делает в Южной Африке?“» — сказал Трамп во время встречи с Рамафосой в Белом доме.
Дональд Трамп также заявил, что по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным достигнут ощутимый прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Глава РФ подтверждал, что выступает за остановку боевых действий, но подчеркивал необходимость выработать эффективный путь движения к миру.