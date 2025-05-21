«Какого черта он делает в Южной Африке?»: Трамп не дозвонился до Зеленского

Трамп со словами «какого черта он делает в Африке» вспомнил звонок Зеленскому

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафосой вспомнил, как украинский лидер Владимир Зеленский не ответил на его звонок. По словам республиканца, эта ситуация вынудила его выругаться, сообщает «Страна.ua» .

Трамп рассказал, что месяц назад Зеленский не смог ответить на его звонок, потому что находился в Южно-Африканской Республике.

«Я позвонил Зеленскому, они сказали: „Он в Южной Африке“. Я говорю: „Какого черта он делает в Южной Африке?“» — сказал Трамп во время встречи с Рамафосой в Белом доме.

Дональд Трамп также заявил, что по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным достигнут ощутимый прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Глава РФ подтверждал, что выступает за остановку боевых действий, но подчеркивал необходимость выработать эффективный путь движения к миру.