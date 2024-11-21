Кадыров: ВСУ используют жителей Часова Яра как живой щит

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что по направлению Часова Яра ведутся тяжелые бои, при этом Вооруженные силы Украины используют мирное население в качестве живого щита, сообщил он в своем Telegram-канале .

По его словам, ВСУ стараются держаться в непосредственной близости с жилыми домами, где располагают свои минометные установки.

«Из этого следует, что укронато в присущей себе манере используют простых людей в качестве живого щита», — заявил Кадыров.

Также он отметил, что украинские военные силой удерживают людей в черте города, чтобы задержать наступление российских войск.

Ранее Кадыров поручил всем чеченским командирам в зоне СВО не брать пленных военнослужащих ВСУ на фоне атаки по территории Российского университета спецназа в Гудермесе.