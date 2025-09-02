Кадыров опубликовал ИИ-видео с Трампом в образе чеченца на фоне Белого дома
Фото - © Telegram-канал Рамзана Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом шуточное видео с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
На опубликованных кадрах видно, как американский лидер произносит речь на чеченском языке в национальном костюме на фоне Белого дома в Вашингтоне.
«А вы знали, что Дональд Трамп — чеченец? Вот, он сам подтвердил», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Кадыров с иронией добавил, что в ходе выступления Трамп пообещал «не забывать свои корни».
