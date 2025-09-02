сегодня в 12:40

Кадыров опубликовал ИИ-видео с Трампом в образе чеченца на фоне Белого дома

На опубликованных кадрах видно, как американский лидер произносит речь на чеченском языке в национальном костюме на фоне Белого дома в Вашингтоне.

«А вы знали, что Дональд Трамп — чеченец? Вот, он сам подтвердил», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров с иронией добавил, что в ходе выступления Трамп пообещал «не забывать свои корни».

Ранее стало известно, что 17-летний сын Рамзана Кадырова получил очередную награду. Адам получил медаль «Защитнику ЧР» из рук главы МВД по Чечне Аслана Ирасханова.