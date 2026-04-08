Кадыров опроверг возможную помощь чеченских подразделений Ирану

В Сети появились сообщения о том, что чеченские формирования якобы готовятся отправиться в Иран для противодействия возможному наземному вторжению американских войск. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что эта информация не соответствует действительности.

По словам Кадырова, подобный сценарий мог бы быть реальным при определенных условиях, однако ситуация осложняется рядом существенных обстоятельств. Главным камнем преткновения стали действия Ирана против арабских государств, которых чеченский лидер считает братскими народами. Именно этот фактор делает безоговорочную поддержку Тегерана невозможной, несмотря на в целом положительное отношение к иранской стороне в противостоянии с США и Израилем.

Глава Чечни обозначил четкую позицию: лично он симпатизирует Ирану в его конфликте с американцами и израильской стороной, однако удары по гражданской инфраструктуре и мирным объектам арабских стран Персидского залива он категорически не приемлет и не поддерживает.

«Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана, за одним „но“ — я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива», — сказал Кадыров.

Кадыров также отметил, что находится в братских отношениях с президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Зайед Аль Нахайаном, с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, с Наследным принцем Королевства Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. И ему глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта.

