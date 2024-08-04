Кадыров: Россия 100% победит на Украине в 2024 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что скоро украинский конфликт завершится победой России, пишет РБК со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений», — сказал Кадыров.

По словам Кадырова, российские военнослужащие успешно продвигаются вперед, освобождая от присутствия ВСУ населенные пункты, а также берут под свой контроль важные стратегические объекты.

Кадыров также подчеркнул, что у ВСУ нет пехоты, а под Волчанском бойцы киевского режима добровольно складывают оружие перед россиянами, чтобы сохранить собственную жизнь.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал кадры с гражданином Венгрии, который сам сдался в плен России в зоне проведения СВО.