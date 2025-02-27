Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил выживших членов экипажа пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился в декабре 2024 года. Бортпроводники, работавшие на рейсе Баку — Грозный, удостоились награды «За заслуги перед Чеченской Республикой», следует из сообщения в Telgram-канале главы региона.

Кадыров подчеркнул, что бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, работавшие на потерпевшем крушение лайнере, проявили «исключительное мужество и высокий профессионализм».

«Их подготовка и готовность к чрезвычайным ситуациям сыграли ключевую роль в минимизации последствий, а самоотверженные действия заслуживают уважения», — написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики вновь выразил глубокие соболезнования азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву, родным и близким погибших при крушении самолета. Он назвал авиакатастрофу «нашей общей болью».

«Мы искренне разделяем скорбь братского азербайджанского народа и молимся за души погибших», — заявил Кадыров.

По словам чеченского главы, в Грозном установят мемориальную плиту в память о погибших в авиакатастрофе.

Самолет авиакомпании AZAL потерпел крушение рядом с казахстанским Актау 25 декабря 2024 года. На борту лайнера Embraer 190 находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. В авиакатастрофе выжили 29 человек, в том числе девять россиян.