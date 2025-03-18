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Кабмин Израиля перенаправил в МИД вопрос о восхвалении бандеровцев на Украине

Официальный представитель израильского кабинета министров Дэвид Менцер попросил обратиться в МИД с вопросом о героизации Степана Бандеры* на Украины, сообщает РИА Новости .

Менцер также заверил журналиста Никиту Кулюхина, что его не отстранят от брифингов из-за вопросов об отношении Израиля к восхвалению на Украине пособников нацистов.

«Я передам ваш вопрос в МИД, который, вероятно, сможет ответить более развернуто», — отметил он.

Ранее в МИД Израиля запретило журналисту Кулюхину посещать пресс-конференции главы ведомства Гидеона Саара после вопроса о возможности осуждения Израилем Украины за восхваление пособников нацистов времен холокоста.

Ранее историк, член РВИО Александр Макушин заявил, что культ личности лидера националистического движения на Украине Степана Бандеры* среди украинских боевиков связан с тяжелым наследием и психологическими комплексами на западе страны.

*Был лидером «Организации украинских националистов», которая признана в РФ экстремистской и запрещена.