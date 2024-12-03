Южная Корея проголосовала за отмену военного положения

190 депутатов, присутствующих на заседании парламента в Южной Корее, проголосовали за отмену военного положения, сообщает РИА Новости .

Всего в парламенте Южной Кореи состоит 300 депутатов. На заседании присутствовали 190 человек, которые проголосовали против военного положения. Об этом рассказал спикер парламента У Вон Сик.

В ответ на действия президента Юн Сок Еля, который ранее ввел в стране военное положение под предлогом борьбы с «просеверокорейскими силами», южнокорейский парламент принял решительные меры.

Ранее У Вон Сик заявлял, что выступает против ввода военного положения. Об этом заявил в эфире телеканала YTN. Русскоязычные граждане Южной Кореи рассказали, что происходит в стране после того, как президент ввел режим военного положения.