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Жители Сеула рассказали об обстановке в городе после введения военного положения

Русскоязычные жители южнокорейской столицы - Сеула - рассказали об обстановке в городе после того, как президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, сообщает SHOT .

По словам жителей, сейчас на улицах столицы спокойно, несмотря на складывающуюся ситуацию. Основные события происходят в самом центре и у здания Национальной ассамблеи (парламента).

Жители отмечают, что по городу продолжают передвигаться автомобили, с этим проблем не возникает. Также местное население не поддалось панике.

Однако в центре Сеула все же заметили множество полицейских и колонны военной техники, а в небе — вертолеты.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Он обвинил парламент в дестабилизации ситуации из-за попыток организовать импичмент.

После этого лидер южнокорейской оппозиции Ли Джэ Мен заявил, что президент Юн Сок Ель утратил легитимность. Он призвал граждан страны выходить на протесты.