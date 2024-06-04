«Юристы должны объяснить»: Захарова отреагировала на удержание Риттера в США

Захарова о ситуации с Риттером: США надо объяснить свое поведение миру

Офпред МИД России Мария Захарова отреагировала на удержание экс-разведчика ВС США Скотта Риттера в родной стране в попытке не пустить его на ПМЭФ-2024. По словам дипломата, Москва вновь оказалась права, когда заявляла о сущности Вашингтона и его вмешательствах во внутренние дела других стран, сообщает «Царьград» .

«Единственное, что они (власти США — ред.) могут, это попытаться объяснить свое поведение мировому сообществу. Хотя тут уже юристы должны объяснить, на каком основании подобное происходит», — отметила Захарова.

Удержание Риттера в Соединенных Штатах также прокомментировал российский философ Александр Дугин. По его мнению, в западных странах сейчас действует диктатура, из-за которой люди с точкой зрения, противоположной официальной линии власти, подвергаются преследованию. Дугин считает, что теперь гражданские права есть лишь у «правильных» жителей США.

«Маски сброшены, мы имеем дело с тоталитарным нацистским глобалистским либеральным миропорядком, который необходимо разрушить», — сказал Дугин.

Он назвал это «битвой за нашу свободу, за многополярный мир».

С мнением философа оказался солидарен и политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла. По его словам, вопреки декларируемой любви к демократии, США начали стремительно скатываться к тоталитаризму.

«Свобода слова, свобода передвижения, свобода политических предпочтений — ничего этого на Западе больше нету. Точнее, есть только на уровне деклараций. Конечно, это потому, что они очень боятся проиграть России, проиграть многополярности», — утверждает Перла.

По словам самого Скотта Риттера, он хотел вылететь из аэропорта Нью-Йорка в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В воздушной гавани бывшего спецслужбиста остановили трое офицеров, которые отобрали у него паспорт и заявили, что действуют по «приказу Государственного департамента».