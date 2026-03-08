JP: в ОАЭ опровергли публикации СМИ Израиля об ударе Абу-Даби по Ирану

Объединенные Арабские Эмираты опровергают свою причастность к атаке опреснительной установки в Иране. Об этом Jerusalem Post рассказал высокопоставленный источник, сообщает РИА Новости .

Днем 8 марта СМИ Ynet рассказало, что ОАЭ якобы нанесли удар по Ирану с начала конфликта между ним, США и Израилем. Абу-Даби якобы атаковал завод по опреснению воды.

До этого президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сказал, что Объединенные Арабские Эмираты оказались в состоянии войны.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ, в том числе по американским военным базам на Ближнем Востоке.

