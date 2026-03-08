ОАЭ впервые ударили по Ирану после атак по своей территории

Конфликт на Ближнем Востоке набирает новые обороты. Объединенные Арабские Эмираты впервые ответили Ирану на атаки своей территории, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Ynet.

Первый ответный удар со стороны ОАЭ по Ирану был совершен 8 марта.

По информации оборонного ведомства ОАЭ, в результате начавшихся иранских обстрелов на территории Эмиратов погибли четыре человека, еще 112 пострадали.

В ответном ударе ОАЭ целью атаки стал иранский завод по опреснению воды. Как отмечается в публикации, израильская сторона рассматривает данный шаг в качестве предупреждения Тегерану. В случае эскалации нападений со стороны Ирана существует высокая вероятность того, что ОАЭ присоединятся к военным действиям, даже если их участие окажется ограниченным.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов, расположенных в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, ряд ближневосточных стран ввел запрет на использование своего воздушного пространства.

